Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Demirkıran’a kardeş müdürlükten ziyaret. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ve personeli İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Çorum Belediyesi Güreş Sorumlusu ve Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Levent Kaleli de katıldı. Ziyaret sırasında Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum’u spor kenti yapmak hedefi ile başlatılan çalışmalarda her zaman İl Müdürlüğü ile iyi bir çalışma yaptıklarını bu dönemde de aynı hedef doğrultusunda çalışacaklarına inandığını belirterek Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da ziyaretleri nedeni ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve personeline teşekkür etti. Demirkıran, sporun gelişimi için kardeş müdürlükler olarak elele çalışmaya bundan sonrada devam edeceklerini ve belirlenen hedefe el birliği ile ulaşacaklarına inandığını söyledi.