Ziraat Mühendisi Sercan Demirci’nin sahibi olduğu Demtech Tarım Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Numara 114 adresinde hizmet vermeye devam ediyor.

Alışılmışın dışında, ezberleri bozacak, sektöre bambaşka bir bakış açısı kazandıracak, üreticiler ile çözüm ortağı çalışmayı hedef edinmiş bir Ziraat Mühendisi olarak ‘tarımda başarı doğru ürün ve doğru çözümle başlar’ ilkesiyle Demtech Tarım olarak Çorumluların hizmetinde olduklarını ifade eden Sercan Demirci, “Uzman formülasyonlar ve çevre dostu ürünler, yüksek verimli ve sağlıklı üretim için yerli ve yabancı seçenekler, modern ve yenilikçi çözümler, danışmanlık ve kişiye özel çözümler için hemşehrilerimizi bayimize bekleriz” dedi.