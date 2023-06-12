MURAT ÇETİN

AFAD Başkanlığı tarafından Çorum halkının deprem ve diğer afetler konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla özel deprem simülasyonu görevlendirildi.

Hürriyet Meydanı’nda konumlandırılan deprem simülasyon tırında vatandaşlara “Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler” konularında bilgiler verildi.

AFAD olarak Türkiye'nin dört bir yanında benzer faaliyetler düzenleyerek halkın afet bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten AFAD Eğitmeni Rıza Bektaş; “Özellikle deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, bu tür eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çorum halkına deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdik. Tırımız bugün de Çorum’da kalacak. Tüm Çorum halkını deprem simülasyon tırını ziyaret ederek bu önemli deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.” dedi