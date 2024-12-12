Çorum’da kurulması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yer seçimi toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli ve ilgili kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda, OSB alanı hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, Çorum 2. OSB için yapılan yer seçimi çalışmalarına dair bilgi sundu.

Alana ait haritalar, uydu görüntüleri ve dron fotoğrafları incelendi. Çorum Merkez Karahisar Köyü'nde bulunan yaklaşık 285 hektarlık ham toprak vasıflı alan, komisyon üyelerince değerlendirildi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, alan oybirliği ile 2. OSB için uygun görüldü.

Toplantı sonrası, söz konusu alan için gözlemsel jeolojik etüt raporu hazırlanmaya başlanacak. Ardından, kuruluş protokolü ile süreç sonuçlandırılacak.

Çorum Merkez 2. OSB, Çorum- Ankara devlet karayolu üzerinde yer alan, %98 doluluk oranına ulaşan Çorum OSB’ye 40 km, %100 doluluk oranına sahip Merzifon OSB’ye ise 30 km mesafede bulunuyor.

Ayrıca, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale demiryolu hattının da planlanan OSB alanına yakın bir bölgeden geçmesi öngörülüyor.

Çorum’un coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alması ve ulaşım yolları üzerinde bulunması, bölgeyi yatırımcılar için cazip bir hale getiriyor.

Başkent Ankara'ya yakınlık, hammadde temini ve üretimlerin pazarlanabilmesi açısından stratejik bir avantaj sunan alan, teşvik kanunlarının uygulanacak olmasıyla birlikte önemli bir yatırım merkezi haline gelmesi bekleniyor.