Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ardından Ankara’ya taşınan dede ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sıza gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile 2 yaşındaki torunu H.Y.'den haber alamayan akrabalar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Mahalle sakinleri girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar dede ve torununu hareketsiz halde bulurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dede ve torununun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Hayatını kaybeden

Mustafa Yıldırım’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara’ya yerleştiğini öğrenildi.