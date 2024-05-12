Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çatak Köyü girişinde dağlık alandan kopan kayalar yola düştü. Yola düşen devasa kayalar; Çatak, Yeni Farsak ve Yeşilyurt köy yollarını trafiğe kapattı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bölgede herhangi bir can ve mal kaybı olmazken bölgeye Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından bölgeye iş makinaları ve kırıcılar gönderildi. Bölgede çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, büyük kayaları iş makinası gücüyle kaldırılamadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Durum üzerine kayaların kırıcılar ile parçalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların uzun süreceğinden dolayı vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.Bölgede yaşayan vatandaşlar can kaybının yaşanmamasından ve ekiplerin yolun açılması için çalışmalara başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.