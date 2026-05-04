Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolundaki ilk engeli olan Keçiörengücü maçının biletleri satışa çıktı.

Çorum FK play off ilk tur maçında evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

7 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'da Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Çorum FK- Keçiörengücü maçının biletleri sezon boyu olduğu gibi yine aynı fiyattan satışa çıkarıldı.

Kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulaması da stadyum gişesinden alınacak ve kontenjan ile sınırlı olacak.