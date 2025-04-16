Çorum FK ile Amedspor bugüne kadar 3’ü Diyarbakır ve 3’ü Çorum’da olmak üzere 6 kez karşılaştı.

Bu maçların 2’sini Çorum FK, 2'sini Amedspor kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

6 maçta da her 2 takım da 9’ar gol attı.

İki takım arasındaki 6 maçın 3’ü Diyarbakır’da 3’ü ise Çorum’da oynandı.

Diyarbakır’daki maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Amedspor kazandı.

Çorum FK’nın 6 golüne Amedspor 4 gol ile yanıt verdi.

Çorum’da oynanan 3 maçtan biri Amedspor’un galibiyeti ile sonuçlanırken 2 maç ise berabere tamamlandı.