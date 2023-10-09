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Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin cenneti olarak adlandırılan Karagöl, Artvin iline ait olan Borçka ilçesinde bulunuyor. İçerisinde bulunduğu bölge ise tabiat parkı ilan edildi. Karagöl, Borçka merkezine toplamda 26 km, Artvin il merkezine ise 60 km uzaklıkta yer alıyor.

Özellikle doğa tutkusu olan kişiler için tavsiye edilen bölgelerden biri olan Karagöl, eşsiz bir göl manzarası sunuyor.

Karagöl Tabiat Parkı toplamda 368 hektarlık bir alana sahip. Karagöl ve çevresi ise toplamda 5 hektarlık bir alan.

Tabiat Parkı içerisinde küçükler için oyun alanları bulunuyor. Aynı zamanda bu bölgede kamp alanları da var.