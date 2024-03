“İngilizce konuşturan okul” mottosuyla yoluna devam eden Çorum Doğa Koleji İngilizce etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Çorum Doğa Koleji Ortaokul öğrencileri “What Goes Around, Comes Around” isimli İngilizce müzikali sahnelediler.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, okul müdürleri, veliler ve diğer okullardan çok sayıda öğrenci izledi.

Keyifle izlenen müzikal büyük beğeni toplarken seyircilerden bol bol alkış aldı.