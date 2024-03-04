Rotasını Karadeniz'e çeviren Ege'nin lezzet rüzgarı Alaçatı Muhallebicisi yeni şubesini AHL Park AVM'de açtı.

Alaçatı Muhallebicisi'nin resmi açılışı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Açılış törenine Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile çok sayıda davetli katıldı.

Günün tüm öğünlerinde ve kahve aralarında, mimari konforu ve zengin menü içeriği ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayan bir Alaçatı Muhallebicisinde, sabahın erken saatlerinde Ege kahvaltısıyla güne başlayabilir, günün diğer saatlerinde, Ege'nin kendine özgü sağlıklı ve besleyici lezzetlerini deneyebilir, keçi sütü ve gerçek meyve tanecikleri ile üretilen onlarca çeşit dondurma içerisinden kendi favorilerinizi seçebilir, Alaçatı'nın eşsiz sütlü tatlılarıyla lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.