AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı(DOKAP BKİ)’nın 2025 yılı projeleri kapsamında Çorum’daki 6 projeye 51 milyon liralık destek verdiğini açıkladı.

Destekle ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Sungurlu Beşkız Göleti için 26 milyon 240 bin lira, Tarım Müdürlüğü Mısır Kurutma Tesisi kurulumu, Oğuzlar Ceviz Üreticilerinin Desteklenmesi ve İskilip Ceviz İşletme Tesisi için 11 milyon 188 bin lira, Gıda Kontrol ve Yemde Antibiyotik, Hormon ve Kalıntı Tespiti Laboratuvar Müdürlüğü ve Canlı Hayvan Müzayeder Salonu yapımı için ise 13 milyon 395 milyon olmak üzere Çorum’a toplam 51 milyon lira destek verildiğini duyurdu.