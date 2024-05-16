Dolunayspor’da Mayıs ayı Taekwondo kuşak sınavı heyecanı yaşandı Dolunayspor kulübü salonunda yapılan sınavda Komisyon Başkanlığını Taekwondo Baş Antranörü Ali Rıza Kavak’ın yaptığı sınavda öğrenciler kadar velilerde ter döktüler.

Sporcular bir üst kuşağa geçmek için hünerlerini sergilerken velilerde onları izlerken kenardan aynı heyecanı yaşadılar. Taekwondo gösterileriyle sona eren sınavda başarılı olarak bir üst kuşağa yükselen sporcuları tebrik eder Antrenör Rafet Kazak kendilerini yalnız bırakmayan velilere ise teşekkür etti.

Kazak Dolunayspor kulüsünün dört yaşından itibaren Taekwondo ve Kick Boks branşlarında alt yapı olarak çalışma yaptıklarını belirterek amaçlarının Çorum gençliğini spora çekmek ve başarılı olanları Türk sporuna kazandırmak olduğunu söyledi.