Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor, ligdeki çıkışını sürdürmek için kazanmak amacı ile çıktığı maçta grupta puanı bulunmayan Yahşihanspor ile 1-1 berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti.

Maçın böyük bölümünde çok üstün bir oyun oynayan ve sayısız gol pozisyonuna giren Mimar Sinanspor son dakikalarda yediği golle şok oldu.

Hemen ardından kazandığı penaltı atışını değerlendirmeyen temsilcimiz ligde son iki maçında olduğu gibi sahadan 1-1 beraberlik ile ayrılarak haftayı iki puan kayıpla kapattı.

Maça çok iyi başlayan Mimar Sinanspor henüz 1. dakikada İzzet Bora ile öne geçti.

Orta alandan sağ kanatta savunma arkasına atılan topta Yavuz Burak topla ceza sahasına girdi yerden uzak köşeye sert vurdu top yan direkten geri geldi penaltı noktası üzerinde topla buluşan İzzet Bora düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk yanının kalan bölümünde kontrollü bir oyun oynayan iki takımın çabası gol getirmedi.

İkinci yarıya konuk takım üç değişiklik birden yaparak başladı.

Bu dakikalarda Mimar Sinan maçı bitirecek pozisyonları buldu ancak son vuruşlarda golü bulamayınca son dakikalar büyük gerilime sahne oldu.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta İzzet’in savunma arkasına pasında Mustafa Öz ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.

61. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Yavuz Burak rakibinden kurtuldu kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda topu kalecinin üzerine gönderdi ve Mimar Sinanspor mutlak bir golden daha oldu.

82. dakikada orta alandan savunma arkasına atılan topta Mustafa ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda düzgün bir vuruşla skoru 1-1 yapan golü attı.

87. dakikada Mimar Sinan penaltı atışı kazandı.

Bu dakikada sol kanattan gelişen atakta Koray rakibini geçti ortasında savunmanın eline çarpan topa maçın yardımcı hakemin uyarısı ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Bu karara Yahşihanspor takımı büyük tepki gösterdi ve yedek kulübesinden atılan isimler oldular.

Yaklaşık beş dakika süren tartışmaların ve itirazların ardından topun başına geçen Batuhan Demirel çok kötü vurdu ve kaleci üzerine gelen topu kolaylıkla sahip oldu.