Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören-Çorum FK maçını Ankara doğumlu Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka'nın yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır, Ferhat Çalar ve Muammer Sarıdağ yapacak.

3 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Saka Çorum FK'nın bugüne kadar 3 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Saka en son Çorum FK'nın Erzurumspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta görev almıştı.