Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya sakatlıkları süren Atakan Cangöz, Burak Süleyman ve Mehmet Dingil katılmazken Kadir Seven ise özel programda çalışmaya başladı.

Isınma hareketleri ile baylayan antrenmanda daha sonra kısa ve uzun pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta ardından kanatlardan yapılan ortalarda savunmaya top uzaklaştırma ve takımı hücuma kaldırma çalışması yaptırdı.

Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Serkan Özbalta özellikle savunma oyuncuları yer alma ve rakibe yakın olma konularında uyardı.

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada oyun formatında bir çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenman ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.