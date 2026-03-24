Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop’ta 2,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan ve İyilik Kulübü kapsamında toplumsal sorumluluk projeleri yürüten YEDAŞ, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde düzenlediği etkinlikte, Down sendromlu bireyleri ve ailelerini Genel Müdürlük ve Eğitim Merkezi’nde ağırladı.

Etkinlik kapsamında Down sendromlu bireyler, interaktif ve uygulamalı aktivitelerle enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı bulurken, saha süreçlerine aktif katılım sağladı. Hem öğretici hem de keyifli anlara sahne olan programda katılımcılar yeni beceriler kazanırken, ailelerin de eşlik ettiği bu özel buluşma toplumsal farkındalığın güçlenmesine katkı sundu.

Etkinliğin ilk bölümünde Down sendromlu bireyler, YEDAŞ SCADA (Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme Sistemi) Merkezi’nde gerçekleştirilen simülasyon çalışmasına katıldı. Ardından saha ekiplerini yönlendirerek enerji dağıtım süreçlerinin yönetimini uygulamalı şekilde gözlemledi. Dijital sistemler üzerinden yürütülen operasyonlara dahil olarak süreci yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Programın devamında YEDAŞ Eğitim Merkhezi’nde enerjisiz alanda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara geçildi. Sigorta değişimi gibi temel elektrik uygulamalarını gerçekleştiren Down sendromlu bireyler, teknik süreçleri yakından tanıma fırsatı buldu. Alanında uzman kişiler eşliğinde yürütülen çalışmalarda hem öğrenip hem keyifli vakit geçiren grubun heyecanı dikkat çekerken, aileler de bu sürecin çok değerli olduğunu belirterek YEDAŞ’a teşekkür etti.

Down-ÇED Samsun Dernek Başkanı Ulviye Demirci, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların böyle bir deneyim yaşamasının kendileri için son derece değerli olduğunu belirterek, “Bireylerin bu tür ortamlarda yer alması hem özgüvenlerini artırıyor hem de farklı alanları tanımalarına katkı sağlıyor. Onların bu sürece aktif şekilde dahil olması bizleri çok mutlu etti. Bu anlamlı organizasyon için YEDAŞ’a teşekkür ediyoruz” dedi.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç ise, “İyilik Kulübü ile topluma dokunan ve farkındalık oluşturan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Şirket olarak, yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayıp, toplum yararına ve özellikle farkındalık gerektiren alanlarda etkinlikler düzenlemeyi önemsiyoruz. Bu tür projeler, hem toplumsal farkındalık sağlıyor hem de çalışanlarımızın gönüllülük anlayışını güçlendiriyor. Misafirlerimizi YEDAŞ’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Onların ilgisi ve enerjisi bizler için de çok değerliydi. Bu etkinliklerle toplumla olan bağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)