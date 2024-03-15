Demokrat Parti (DP) Çorum Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki, Çorumluların kendilerine yetki vermesi durumunda dar gelirli ailelere ev yapılması şartıyla arsa verileceklerini söyledi.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Sıddık İyi ile birlikte Dr. Rıfat Patır'ı evinde ziyaret eden Murat Teryaki, Rıfat Patır'ın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek sağlıklı ömürler diledi.

Daha sonra da ekibiyle birlikte sağlık ocaklarındaki doktor ve sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladılar.

Akşam teravih namazından sonra çay ocakları ve kıraathaneleri gezen Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki, Çorum Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, vatandaşın sorunlarını dinlediler.

Çorum halkının Demokrat Partiye yetki vermesi durumunda sorunların eskiden olduğu gibi çözüme kavuşturulacağını kaydeden Murat Teryaki, “Seçim beyannamemizde yer aldığı gibi dar gelirli ailelere ev yapılması şartıyla arsa verilecek. Sadece emekli maaşı olan dar gelirli ailelere her ay Çorum 19 kartına 5 bin TL yüklenecek. Dar gelirli aileler bu karttaki paralarını dilediği gibi harcayacaklar. Çorum’da trafik sorunu kökten çözülecek. Yeni yan yollar ve battı- çıktı yolları şehrimize kazandıracağız” dedi.

Belediyenin kapısının daima açık olacağını kaydeden Teryaki, sorunları Çorum halkı ile çözeceklerini belirtti.