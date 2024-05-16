Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı'nca yerel seçimler sonrası meclis üyesi seçilen ve çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Yeni atanan yönetim kurulu üyeleri şöyle:
İL SEKRETERİ
Talip Kazak
İL SEKRETER YARDIMCISI
Tuncay Koçak
İL MUHASİBİ
Faruk Menteş
İL BAŞKAN YARDIMCISI YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU
Sinan Eryücel
İL BAŞKAN YARDIMCISI TEŞKİLAT İŞLERİNDEN SORUMLU
Ahmet Hattap İmal
İL BAŞKAN YARDIMCISI TEŞKİLAT İŞLERİNDEN SORUMLU
Abdullah Dalyan
İL BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİM VE HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU
Abdullah Furkan Yılmaz
İL BAŞKAN YARDIMCISI BASIN VE SOSYAL MEDYADAN SORUMLU
İzzet Bilge
İL BAŞKAN YARDIMCISI TAŞ MEDRESELİLER-ESKİ TEŞKİLAT-ŞEHİT AİLELERİ
Aytaç Hızarcı
İL BAŞKAN YARDIMCISI YAN KURULUŞLAR
Hasan ŞAHİN
PROTOKOL VE SOSYAL FAALİYETLER SORUMLUSU
Yener Ceylan
'ALLAH DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN'
MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yaptığı açıklamada; "Bu yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Görevinden çeşitli sebeplerle ayrılan dava arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Yüce Mevlam birliğimizi, dirligimizi daim etsin."dedi.