Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı'nca yerel seçimler sonrası meclis üyesi seçilen ve çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yeni atanan yönetim kurulu üyeleri şöyle:

İL SEKRETERİ

Talip Kazak

İL SEKRETER YARDIMCISI

Tuncay Koçak

İL MUHASİBİ

Faruk Menteş

İL BAŞKAN YARDIMCISI YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU

Sinan Eryücel

İL BAŞKAN YARDIMCISI TEŞKİLAT İŞLERİNDEN SORUMLU

Ahmet Hattap İmal

İL BAŞKAN YARDIMCISI TEŞKİLAT İŞLERİNDEN SORUMLU

Abdullah Dalyan

İL BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİM VE HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU

Abdullah Furkan Yılmaz

İL BAŞKAN YARDIMCISI BASIN VE SOSYAL MEDYADAN SORUMLU

İzzet Bilge

İL BAŞKAN YARDIMCISI TAŞ MEDRESELİLER-ESKİ TEŞKİLAT-ŞEHİT AİLELERİ

Aytaç Hızarcı

İL BAŞKAN YARDIMCISI YAN KURULUŞLAR

Hasan ŞAHİN

PROTOKOL VE SOSYAL FAALİYETLER SORUMLUSU

Yener Ceylan

'ALLAH DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN'

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yaptığı açıklamada; "Bu yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Görevinden çeşitli sebeplerle ayrılan dava arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Yüce Mevlam birliğimizi, dirligimizi daim etsin."dedi.