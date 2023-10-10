Tuzla'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 778 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilçede bir sürücünün drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerinin basında yer alması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, görüntülerden plakası belirlenen aracın sürücüsü Y.E.O'yu yakaladı.
Toplam 20 bin 778 lira idari para cezası kesilen Y.E.O'nun sürücü belgesi 2 ay süreyle alındı.
Sürücü hakkında, trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem de yapıldı.