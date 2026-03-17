Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(DSYB), Kadir Gecesi nedeniyle cemaate sıcak süt ikram etti.

Hanımeli Yöresel Market işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, Ulu Cami’de vatandaşlara süt ikramında bulunuldu.

Birlik üyelerinden Ahmet Uysal’ın süt katkılarıyla gerçekleştirilen ikram, Kadir Gecesi’nin manevi atmosferine ayrı bir anlam kattı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya yaptığı açıklamada, “Kadir Gecesinin Bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bu mübarek gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızın Kadir Gecesi’ni kutluyoruz.” dedi.