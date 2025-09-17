Dünya Oto Radyatörcüler Birliği (NARSA) Başkanı Bay Corey Roppel ve beraberindeki 11 ülkeden 25 kişilik radyatör sanayicileri heyeti, YETSAN Oto Radyatör’ün Çorum tesislerini ziyaret etti.

Türkiye’deki birliğe üye oto radyatör fabrikalarını gezen ABD, Kanada, İzlanda, Arjantin, Meksika, Guatemala, Çin, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Polonyalı Ulusal Otomotiv Radyatör Servis Birliği üyeleri, İstanbul durağının ardından Çorum’da uluslararası otomotiv sanayisinin sistem ortağı olan ve motor soğutma sistemleri konusunda Türkiye’nin hatta Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden Yetsan Oto Radyatör’ü gezerek incelemelerde bulundu.

Çorum’dan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın bir çok yerine oto radyatörleri ihraç eden Yetsan’ın üretim bölümlerini yakından gören NARSA heyeti, yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrika hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan YETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Yetik, bu önemli buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek;

“NARSA heyetini firmamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Karşılıklı olarak teknoloji ve üretim alanlarında nasıl daha yakın iş birlikleri geliştirebileceğimizi değerlendirdik. Yakın zamanda biz de Yetsan ailesi olarak NARSA’yı ziyaret etmeyi ve ortak projeler ile anlaşmalara imza atmayı planlıyoruz. Amerika, Kanada, İzlanda, Arjantin ve Meksika gibi birçok ülkeden sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı NARSA heyeti, YETSAN’ın misafirperverliğinden ve üretim kapasitesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.” dedi

Yetik, ziyaretin hem Çorum’a hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.