Çorum'da 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu.

Yeni Diş Hastanesi arkasında gerçekleştirilen etkinlikte 2 bin fidan dikildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti il temsilcileri kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Ali Çalgan; “Orman sevgisinin gelecek kuşaklara anlatılması, ormanlarımızın korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması için çok önemli bir misyon bu haftalar. Avrupa’da ve dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çorum olarak 1 saatte en fazla fidan dikerek Guıness rekorlar kitabına girdik. İlimizin yüzde 38’i ormanla kaplı. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. İnşallah dikeceğimiz fidanlarla orman varlığımızı artıracağız. dedi

‘Bizim için ormanlar içinde gezdiğimiz, oynadığımız, piknik yaptığımız alanlar değil, doğaya can veren, toplumu geleceğe hazırlayan en önemli unsurlardan bir tanesi.’ diyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat; “Sadece fidan dikmemiz değil, diktiğimiz fidanların da korunması gerekiyor. Bu konuda en önemli sorumluluk ta gençlerimize, çocuklarımıza düşmektedir.” Şeklinde konuştu

Konuşmasında iklim değişikliğine dikkat çeken Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise; “İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ve buna bağlı olarak havanın, suyun, toprağın ve ormanların korunup geliştirilmesi gün geçtikçe önemi artan bir konu haline gelmiştir. Ormanlar iklim değişikliği ile mücadelede en büyük gücümüz ve gelecek nesillere aktaracağımız en önemli mirastır. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olarak yoğun ağaçlandırma çalışmalarımız sonucunda orman varlığımızı 23 milyon hektarın üzerine çıkarmış durumdayız. Bugünde Çorum’da Yeni Diş Hastanemizin arkasında bulduğumuz alanda 2 bin fidan, il genelinde ise onbinlerce fidan toprakla buluşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.