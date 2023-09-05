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Kent merkezindeki bir uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayıp, 34 RR 7954 plakalı otomobiliyle kaçan T.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sürücünün adresini tespit eden ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde arama yaptı.

Bu sırada evinin güvenlik kamerasından kendisini arayan bir polis ekibinin aracının fotoğrafını çeken T.K, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Daha çok beklersiniz" notuyla paylaştı.

Paylaşımdan haberdar olan ekipler, T.K'nin aracını Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Aracın plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takıldığı ve araçta teknik değişiklikler yapıldığını belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uyguladı.

Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.