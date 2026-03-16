Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. liginde final etabı takvimi yenilendi. Sungurlu Belediyespor’un Efeler Ligine yükselmek için oynayacağı final maçı 8 Nisan çarşamba gününe alındı.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre daha önce 23 Mart’ta başlayacağı açıklanan final etabı ilk maçları bayram dönüşü olması ve sporculara bayram izni verilmesi nedeni ile kulüplerin talebi üzerine beş günlük bir ertelemeye gidildi.

Buna göre ligi üç, dört, beş ve altıncı sırada bitiren takımlar 28 Mart cumartesi günü ligi üst sırada bitiren takımların evinde tek maçlı eleminasyon sistemine göre çeyrek finalde karşılaşacaklar. Bu maçları kazanan iki takım 1 Nisan çarşamba günü ilk maça 4 Nisan cumartesi günü ise ikinci maçta karşılaşacaklar.

Bu iki maç sonunda birbirine üstünlük sağlayan takım finalde Sungurlu Belediyespor’un rakibi olacak. Final maçı ise 8 Nisan çarşamba günü Ankara’da oynanacak.

Dört takım belli sıralama yarın belli olacak

Erkekler Voleybol 1. Liginde final etabında mücadele edecek dört takım belli. Sıralama ise yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Ligde Onikişubat Belediyespor takımı Efeler Ligine yükselmeyi temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise final oynamayı garantiledi.

Ligde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor üçüncü Arkasspor dördüncü Yücelen Anamurspor altıncı olarak son haftaya giriyor. Yedinci sıradaki Şiran Akademi altıncı Fenerbahçe Medicana’nın üst lige çıkma şansı olmadığı için son maçlar öncesinde final etabında mücadele etmeyi garantiledi.

Takımlar yarınki maçlarını kazanmaları halinde çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediye ile Şiran Akademi, Arkasspor ile Yücelen Anamurspor takımları eşleşecek.

Sungurlu Efeleri yarın Anamur’da

Sungurlu Belediyespor Erkekler 1. liginde son maçında yarın saat 17’de Mersin Anamur Spor Salonu’nda Yücelen Anamurspor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçta final karşılaşmasının provasını yapacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir, bugün oynayacakları maçın ardından takıma dört gün izin vereceğini söyledi.

Pazar günü toplanarak final maçına kadar hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Özdemir, yarı final etabında finalde rakibinin belli olacağı iki maçıda takip edeceklerini söyledi.