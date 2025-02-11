Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor’un final grubundaki rakipleri belli oldu. Sungurlu Belediyespor 1. lige çıkmak için Akkapı MTAL Oluşum, Karacebey Belediyespor, Denizlispor Cavidil takımlaarı ile karşılaşaacak.

7-9 Şubat tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan yarı final grubu play-off maçlarında ilk iki karşılaşmayı kazanarak final grubunda mücadele etmeyi garantileyen Sungurlu Belediyespor son maçında kendisi gibi final grubunu garantileyen Yücelen anamurspor ile karşılaştı. Rakibine 25-16, 25-20 ve 25-23’lük setlerle 3-0 yenilen temsilcimiz grup ikincisi olarak finallere yükseldi.

14-16 Şubat tarihleri arasında yine Eskişehir’de yapılacak olan 2. Lig final etabında Sungurlu Belediyespor 1. grupta Akkapı MTAL Oluşum, Karacabey Belediyespor, Denizlispor Cavidil takımları ile karşılaşacak. Diğer grupta ise Düzce Belediyespor Akademsi, Yücelen Anamurspor, Göcekspor ve TVF Spor Lisesi takımları mücadele edecek. İki grupta tek devreli maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan dört takım önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Fikstür belli oldu

Sungurlu Efelerinin 1. lig yolundaki son etap fikstürüde belli oldu. Temsilcimiz Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda cuma günü ilk maçında saat 12.00’de Akkapı MTAL Oluşum ile cumartesi günü aynı salon ve saatte Karacabey Belediyespor ile son maçında ise pazar günü Denizlispor Cavidil takımı ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir sezona başlarken belirledikleri 1. lig hedefi için artık son aşamaya geldiklerini söyledi. Önce gruptan çıkmayı ardından yarı final grubundan finale yükselmeyi başardıklarını belirten Mustafa Özdemir ‘Belediye başkanımız Muhsin Dere’nin bize sezon başı verdiği hedefe ulaşmak için önümüzdeki üç maçımız kaldı.

Zorlu üç maç oynayacağız ve inanıyorumki bu üç maç sonunda 1. lige yükselmeyi başaracağız. Yarı final maçlarının ardından takıma iki gün izin verdim. 12 Şubat’ta toplanarak Eskişehir’e geçeceğiz ve burda yapacağımız iki antrenmanın ardından final grubunda hedefe ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.