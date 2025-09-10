Anasınıfından önce başlıyor tatlı bir telaş: "Acaba çocuğumu hangi okulun hangi öğretmenine versem?" Kolu komşu, eş dost, tanıdık, "Okul öncesini o kadar kafana takma ama gelecek yıl çok önemli." diyor. "Bak bizim çocuklar falanca okulda, falanca öğretmende okudu; bizim istediğimiz(!) yeri kazandı. Nasıl olsa kiracısınız, şimdiden çocuğu vermek istediğiniz okulun kayıt alanı içine taşının."

Bir başkası hemen araya giriyor: "Bizim çocukları da falanca okuttu, bizim istediğimiz(!) yeri kazanamadı. Keşke bizimki de sizin öğretmende okusaydı." diyor. Bir diğeri de: "O kadar kafaya takmayın canım, biraz da çocuğun içinde olacak. Bizim bir akrabanın çocuğu var, anne baba doğru dürüst ilgilenmedi ama yine de en iyi okulu kazandı." diye ekliyor.

Herkesten bir tavsiye geliyor ve anne babanın kafası iyice karışıyor. "Çocuğum için tüm öğretmenler iyidir ama falancanın dediği öğretmen acaba daha mı iyi? İnşallah onun sınıfına düşer, ya ona denk gelmezse?" diye evhamlanırken bir de bakıyor ki kayıt zamanı gelmiş, çocuğunu okula yazdırmış ve çocuk istediği öğretmenin sınıfına düşmüştür. Artık derin bir "oh" çeker.

Telaş bitti mi? Hayır, esas yeni başlıyor. Sabah elinden tut okula götür, akşam elinden tut eve getir. Ödevlerini takip et. Şu deneme testini, bu yardımcı kitabını al. Olmadı kurslara gönder, daha da olmadı takviye dersleri aldır. Çocukluğunu yaşayamadıkları için hem üzül, hem de durmadan "Çalış, test çöz, kitap oku." diye başının etini ye.

Hatun, annelik merhametiyle:

- Bey, çocuğun üzerine çok gidiyorsun, biraz da serbest bırak. Bunlar daha oyun çocuğu, sağlıklarından önemli mi sanki?

Sen de hanıma:

- Hanım, çok haklısın ama bu işin başka bir yolu var mı, Allah aşkına?

Sınavlar Başlıyor

Siz mücadeleye devam ede durun, bir de bakıyorsunuz ki OKS… pardon SBS… yok, yine pardon TEOG… derken LGS gelmiş çatmış. Çocuğunuzdan çok siz heyecanlısınız. "Hem çocuk hem biz bu kadar emek verdik, ne olur Allah'ım istediğimiz(!) liseyi kazansa…"

Çünkü iyi lise, iyi üniversiteye giden yol demektir. Ama bir de bakıyorsunuz ki çocuğunuz hem kendi hem de sizin ilginize rağmen istediği okulu kazanamamış, normal liseye devam edecek. Çocuğunuza hissettirmemeye çalışsanız da moraliniz bozuluyor, "Keşke biraz daha çalışsaydı." diye içinizden geçiriyorsunuz.

Eşinize:

- Hanım, korumayı bırakıp da sen de benim kadar çalış diye çocuğa tembih etseydin, belki kazanırdı…

O ise hemen karşılık veriyor:

- Ne yapsın çocuk, elinden geleni yaptı işte. Sakın imalı da olsa sınav hakkında bir şey söyleme. O zaten üzülüyor.

Siz de sakinleşerek:

- Söylemem, söylemem haklısın hanım. Herkes kazanacak değil ya, ben de istediğim üniversiteyi kazanamamıştım. Hadi, çocuğun odasına geçelim.

Morali bozuk olan çocuğunuza:

- Kendini fazla üzme, daha önünde çoook sınav var. Deseniz de çocuk sizden daha çok üzülüyor. İçinden: "Benden gizlemeye çalışsalar da annem babam üzüldüğüne göre demek ki beni çok seviyorlar. Ya kazanıp kazanmadığım hiç umurlarında olmasa, o daha da kötü olurdu." diye geçiriyor.

"En iyi okul tecrübedir, ancak okul masrafı biraz fazladır." sözünden hareketle bu sınavdan gerekli dersi çıkarıyor: "Lisede daha farklı bir öğrenci olacağım. Bugün için üzülen fakat benim üzülmemem için bunu bana hissettirmemeye çalışan annemi, babamı hayalimdeki en güzel üniversiteyi kazanarak sevindireceğim." diye kendi kendine söz veriyor.

Lise Yılları

Siz artık lise yıllarında çocuğunuza "çalış" deme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Görevini fazlasıyla yapmanın gayreti içinde olduğunu görünce, anne baba olmanın verdiği şefkatle:

- O kadar da kendini yorma, hiçbir şey senden daha önemli değil dersiniz. Ama bu sefer de çocuğunuz:

- Başarmak istiyorsam başka çarem yok der. Nihayet YGS-LYS… En son isimlerini inanın ben de unuttum… YKS (TYT-AYT) sınavına giriyor. Sonuçlar açıklandığında istediği üniversiteyi kazanıyor. Hem de derece yaparak!

O anda tüm yorgunluğunuz bitiyor. "Niye bu kadar dert edinmişiz ki, iş olacağına varıyormuş." diye içinizden geçirerek aile boyu çocuğunuza sarılıyor, sevinç gözyaşları döküyor ve "Azmin elinden hiçbir şey kurtulmazmış." sözünün doğruluğunu bir kez daha görüyorsunuz.

Tatlı Telaş

Sizin tatlı telaşınız bir nebze bitiyor amma, geride binlerce anne baba, çocuklarının geleceği için tatlı telaş içerisinde koşturmaya devam ediyor. Ve siz onlara:

- O kadar da kafaya takmayın, iş olacağına varıyormuş diye öğüt veriyorsunuz.

Eğitim için her türlü fedakârlığı yapmaya çalışan bir baba olarak, beni yormadan görevlerini alın teriyle yerine getiren (ilköğretim matematik öğretmeni) Büşra'm ve Talha'm için Rabbime binlerce şükür ediyorum. Rabbim, arzu eden herkese alın teriyle başarmayı nasip eylesin.

Ancak duyarlı bir baba olarak şunu tekraren ifade etmek isterim ki:

"Her beterin var bir beteri.

Ne zaman çocuklar ders çalışmıyor diye üzülsem, aklıma geliyor daha kötüleri."

Ve derim ki:

"Çocuklarımızın BİRİNCİ olması güzeldir; ancak BİR-İNCİ olarak BİRİNCİ olması daha güzeldir."

Özeti: aile, okul ve üst kurumlar olarak asla unutmayınız ki, güvenlik tedbirleri eğitim öğretimin başında gelir. Duyarsız olunup sona kalırsa felaketi gelir. Acısı kalır.