Bu hafta takvimler 19 Mayıs'ı gösterdi. Samsun'da yakılan o ilk meşalenin üzerinden koca bir asır ve fazlası geçti. Sokaklar bayraklarla donatıldı, stadyumlar ve meydanlar gençlerin dinamizmiyle çınladı. Bugün ülkenin bir tören günü ve bugün bir milletin bitti denilen yerden en genç ve en diri haliyle ayağa kalkışının, yani umudun ete kemiğe bürünmüş halinin yıl dönümüdür.

Psikoloji literatüründe umut, sadece pembe bir hayal kurma hali değildir. Pozitif psikolojinin öncülerinden C.R. Snyder'a göre umut; bir hedefe sahip olmak, o hedefe ulaşacak yolları bulma iradesi ve bu yollarda yürüyecek motivasyona sahip olmanın birleşimidir.Gençlik dönemi, bu üç bileşenin en yüksek potansiyele ulaştığı evredir. Genç zihinler, henüz kalıplaşmış yargıların zincirlerine vurulmadığı için imkansız kelimesini bir duvar olarak görmez aşılması gereken bir basamak olarak görürler. Umut, genç için bir psikolojik bağışıklıksistemidir. Zorluklar karşısında yılmamayı, her düşüşten sonra daha güçlü bir ivmeyle kalkmayı sağlar. Eğer bir toplumda gençler geleceğe dair plan yapabiliyorsa, o toplumun ruh sağlığı yerindedir demektir.

Genellikle gençliği 15-25 yaş arasına hapseden bir yanılgıya düşeriz. Oysa gerçek gençlik, biyolojik yaştan ziyade merakın tazeliği ve değişime olan inançla ölçülür. Bugün 70 yaşında olup hala yeni bir dil öğrenme heyecanı duyan, teknolojik dönüşümleri takip eden ve adaletsizliğe karşı ses çıkaran bir birey; 20 yaşında olup hayattan elini eteğini çekmiş, öğrenmeyi bırakmış birinden çok daha gençtir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundaki gençlik kavramı da tam olarak budur. O, "Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz." derken sadece yaş grubunu kastetmemiştir. O yaştaki devrimci ruha hitap etmiştir. Genç hissetmek; statükoyu reddetmek, başka bir yol mümkün diyebilmek ve her sabah yeni bir dünyaya uyanma cesareti göstermektir.

2026 yılının dünyasında, gençlerin omzundaki yük eski kuşaklardan farklıdır. İklim krizi, yapay zeka ile değişen iş dünyası ve dijitalleşen sosyal ilişkiler, yeni bir belirsizlik dalgası yaratmaktadır. Ancak bu belirsizliğin içinde muazzam bir fırsat yatar. Bugünün gençliği, bilgiye ulaşma hızıyla ve küresel vizyonuyla, yerel sorunlara evrensel çözümler üretebilecek kapasitededir.

Yapay zekayı etik değerlerle harmanlayan, sürdürülebilir bir dünya için projeler geliştiren, sanatı ve sporu evrensel bir dil olarak kullanan Türk gençliği, tüm insanlığın umudu haline gelmiştir. 19 Mayıs ruhu, bugün laboratuvarlarda, yazılım ofislerinde, spor sahalarında ve sanat atölyelerinde yeniden üretilmektedir.

Tarihimize baktığımızda, en büyük atılımların hep en karanlık dönemlerde yapıldığını görürüz. Kurtuluş Savaşı'nı askeri bir zafer olarak görmek yetmez.Bir umut örgütlenmesi olarak görmek gerekir. Gençlerin bu bayramı kutlarken hatırlaması gereken en önemli şey ellerindeki imkanların kısıtlılığını yok sayarak içlerindeki cevherin büyüklüğünü görmesidir.

Ekonomik zorluklar, sınav kaygıları veya gelecek belirsizliği bazen umutsuzluğa sürükleyerek yıldırabilir. Unutmayın ki, 1919'un Samsun'undakimanzara bugünkünden çok daha karanlıktı. Ama o karanlığı yırtan şey bir grup gencin ve onlara liderlik eden dahi bir komutanın sarsılmaz inancıydı. Bugün de ihtiyaç dışarıdan gelecek bir mucize yerine kendi özgüvenimiz ve çalışma azmimizdir.

Bu anlamlı günde, başta bu vatanın bir karış toprağı için canını ortaya koyan, bize tam bağımsız bir ülke ve sarsılmaz bir Cumhuriyet bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi sonsuz bir minnetle anıyorum. Onların bıraktığı miras, özgürce düşünen, sorgulayan ve üreten bir gençlik idealidir. Ruhları şad olsun.

Bizler biliyoruz ki her 19 Mayıs sabahı güneş hem ufuktan hem de bu ülkenin gençlerinin gözlerinden doğar. Geçmişin tecrübesiyle geleceğin enerjisini birleştirdiğimiz sürece hiçbir engel, bu milletin yükselişini durduramaz. Çünkü bir milletin asıl gücünü orduları veya hazineleri kadar umudu hiç sönmeyen gençliği de belirler.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Umudun en güzel cümlesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Bütün ümidim gençliktedir."Hangi yaşta olursanız olun, bu umudu kalbinizde taşıyabilmeniz dileğiyle…