Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı" doğrultusunda; öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim ve disiplin süreçlerinde onların da aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında nöbetçi öğrenci uygulaması yürütülmektedir.

Nöbetçi öğrenciler; okula gelen ziyaretçilerin adını, soyadını, görüşeceği kişiyi ve giriş-çıkış saatlerini ziyaretçi defterine özenle kaydeder. İlgilinin imzasını alır ve ziyaret süresince yakasında taşınmak üzere ziyaretçi kartını teslim eder. Tüm bu görevler, nöbetçi öğretmenin rehberliğinde ve büyük bir titizlikle yerine getirilmeye çalışılır.

Geçmişte bir okula seminer için gittiğimde, nöbetçi öğrencinin dikkatini sınamak amacıyla doğrudan içeri yönelmiştim. Ancak öğrenci hemen arkamdan seslenerek nazikçe, kiminle görüşeceğimi sordu ve ziyaretçi defterine kaydımı yapmamı rica etti. Geri dönerek gerekli bilgileri verdim, imzamı attım ve ziyaretçi kartını yakama taktım. Ardından kendimi tanıtarak gösterdiği hassasiyet için teşekkür ettim. Okul yönetimini de bu bilinçli davranışı öğrencilere kazandırdıkları için ayrıca tebrik ettim.

Sivil savunma; deprem, yangın, savaş ve ilk yardım gibi konuların yanı sıra güvenlik tedbirleri, personel güvenliği, evrak ve haberleşme güvenliği ile sabotaj ve terör olaylarına karşı korunma gibi alanları da kapsar. Bu çerçevede şu söz oldukça anlamlıdır: "Büyük gemileri küçük delikler batırır." Küçük gibi görünen önlemler, büyük riskleri engelleyebilir. Bu nedenle öğrenciden okul müdürüne kadar herkesin bilinçli olması büyük önem taşır.

Eğer nöbetçi öğrencilerimize bu yaşlarda sorumluluk duygusunu kazandırabilirsek, ilerleyen yaşamlarında karşılaştıkları olaylara kayıtsız kalmayan, gözlemleyen ve gerektiğinde müdahil olabilen bireyler hâline gelirler. Böylece toplum güvenliğine katkı sağlayan bilinçli vatandaşlar yetişir.

Okullara yapılan ziyaretlerde, nöbetçi öğrenciler ve idareciler ziyaretçilerden destek beklemektedir. "Telkinden çok temsil tesir eder" anlayışıyla, yetişkinlerin sergilediği davranışlar öğrenciler üzerinde doğrudan etkili olur. Bu nedenle ziyaretçilerin, nöbetçi öğrencilerin yönlendirmelerine saygı göstermeleri büyük önem taşır.

Ziyaretçiler; okul girişinde kendilerini karşılayan nöbetçi öğrencilere yardımcı olmalı, sorulan bilgileri nezaketle paylaşmalı ve verilen ziyaretçi kartını taşımalıdır. Ayrıca, "En ucuz hediye aferindir" sözünden hareketle, öğrencilerin görevlerini takdir eden küçük bir teşekkür, onların motivasyonunu artıracaktır. Bu tür yaklaşımlar, öğrencilerin görevlerini daha bilinçli ve özenli yapmalarını sağlar.

Unutulmamalıdır ki, bugün hizmet eden yarın hizmet alandır. Okullarda alınan güvenlik önlemleri, çocuklarımızın korunmasına doğrudan katkı sağlar. Bu yüzden velilerden yöneticilere kadar herkesin nöbetçi öğrencilere destek olması gerekmektedir.

Eski Milli Eğitim Müdürlerimizden Abdürrahim Köksal'ın anlattığı bir anı da bu konunun önemini ortaya koymaktadır: Bir okul ziyaretinde, nöbetçi öğrenci gerekli kayıt işlemi yapılmadan içeri almak istememiş, kimlik göstermesini talep etmiştir. Bu durum karşısında memnuniyetini dile getiren müdür, öğrenciyi takdir etmiş ve sonrasında gittiği tüm okullarda önce ziyaretçi defterine kaydolmayı alışkanlık hâline getirmiştir. Bu örnek, kuralların herkes için geçerli olduğunu ve yöneticilerin de örnek olması gerektiğini açıkça göstermektedir.

Nöbetçi öğrencilerin (idare ve nöbetçi öğretmenler himayesinde) başlıca görevleri şunlardır:

" Okula giriş ve çıkışları kontrol etmek,

" Ziyaretçi defterini düzenli ve dikkatli tutmak,

" Ziyaretçileri karşılayıp yönlendirmek,

" Olağan dışı durumları derhal nöbetçi öğretmene bildirmek.

Sonuç olarak, okul güvenliği ve düzeni ancak ortak bir bilinçle sağlanabilir. Nöbetçi öğrencilerimize destek olmak, onların sorumluluk duygularını pekiştirmek ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak hepimizin görevidir. (Bu makalem yıllar önce kaleme alınmıştı. Lakin güncelliğini hep muhafaza etmektedir. Bütün gayemiz hiçbir öğrencimizin burnunun kanamamasıdır)

"Güvenliğin güveni olmaz."

TAVSİYE: Kitaplarımı 536 5681141 nolu telefonla benden veya Çorum da dünyanın en dar sokağında, Ulucami karşısında Ciltçi Hocanın dükkândan alabilirsiniz.