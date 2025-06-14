Eğitim Sen Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan “Folklorcunun Bir Günü” isimli tiyatro oyunu 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri Dilek Ardık, tiyatro oyunu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim Sen, yalnızca emeğin ve eğitimin değil, aynı zamanda sanatın, düşüncenin ve aydınlanmanın da sesi olmaya devam ediyor. Kültür ve sanat, toplumsal dönüşümün en güçlü araçlarından biridir. Bu bilinçle düzenlediğimiz Kültür Sanat Günleri, tiyatronun, müziğin, birleştirici gücüyle, üyelerimizi ve toplumumuzu bir araya getiriyor. Konser ve tiyatro gösterimleri ile dolu bu özel günlerde; sosyal gelişimi, dayanışmayı ve özgür düşünceyi sanatla buluşturuyoruz. Eğitim Sen Kültür Sanat etkinlikleri, Türkiye’nin aydınlık yüzünü temsil ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki; bilimle eğitilen, sanatla beslenen, özgür düşünen bireyler, daha adil ve eşit bir toplumun temelini oluşturur. Gelin, birlikte düşünelim, birlikte üretelim. Sanatla büyüyen bir gelecek için buluşalım. Tüm Çorum halkını 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak 2 perdelik komedi oyunumuza bekliyoruz” dedi.

Oyun 16-17 Haziran tarihlerinde saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

