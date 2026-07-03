Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yatırım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla düzenlenen Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda, devam eden eğitim yatırımları ile planlanan projelerin son durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yatırım faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda, etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Vali Çalgan, eğitim alanındaki yatırımların geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük önem taşıdığını belirterek, projelerin titizlikle takip edilmesi ve planlanan sürede tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.