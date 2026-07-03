Kerman Mobilya sahibi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman, Kasım ayında gerçekleştirilecek oda seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

1977 yılında Çorum'da doğan Kerman, ilk, orta ve lise öğrenimini kentte tamamladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Kerman, üniversite eğitiminin ardından İngiltere'nin Londra kentinde yabancı dil eğitimi aldı.

Aile şirketini geliştirerek Kerman Mobilya, Kerman Home, Kerman Lojistik, Kolix Kağıt Karton Ambalaj ve Kerman Oyun ve Eğitim Araçları şirketlerini kuran Kerman, üretim, mobilya, ambalaj, lojistik ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 170 kişiye istihdam sağlayan Kerman, 8 yıldır Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, son 4 yıldır ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Ayrıca Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği ile Arca Çorum FK Basın Sözcülüğü görevlerini de sürdürüyor.

Kerman'ın önümüzdeki günlerde seçim çalışmaları ve projelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Kerman, çalışmalarını Çorum'da sürdürüyor.