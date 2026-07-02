Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde katıldığı düğün dönüşü trafik kazası geçiren ve arkadaşı İsmail Ersoy ile birlikte hayatını kaybeden 27 yaşındaki Çorumlu davulcu Cihan Taş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü ile Boztepe Mahallesi arasındaki güzergahta uçuruma yuvarlanan Cihan Taş ve arkadaşı ölü bulunmuştu.
TEPEARKASI KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLIYDI
Çorum'un Kargı ilçesi Tepearkası köyü nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ikamet eden, Çorumlu Cihan Taş'ın cenazesi bugün İstanbul'da Kayışdağı Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Başıbüyük mezarlığında toprağa verildi.
Muhabir: Fatih Battar