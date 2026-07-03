Çorum Belediyesi pazar günü Valilik ile Saat Kulesi arasında Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli olarak altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirileceğinden dolayı araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

SAAT 17.00'A KADAR KAPALI

Sürücülerin alternatif yol kullanmaları tavsiyesinde bulunan belediye şu açıklamayı yaptı; "05 Temmuz 2026 Pazar günü, hava şartlarının uygun olması halinde 04.00-17.00 saatleri arasında, Gazi Caddesi (Valilik - Saat Kulesi arası) Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli olarak altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, belirtilen güzergâh geçici süreyle araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışma süresince toplu ulaşım araçları da alternatif güzergâhlardan hizmet verecektir. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur."