İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Beylikdüzü'ndeki görevi döneminden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun yanında olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılan Fatih Keleş etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

KÜTAHYALI AÇIKLADI

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Keleş’in yaklaşık 120 sayfalık ifade vererek itirafçı olduğunu X hesabından duyurdu.

120 SAYFALIK YOLSUZLUK İTİRAFI

120 sayfalık ifade vererek bildiklerini anlatan Fatih Keleş'in ifadeleriyle soruşturma başka bir seviyeye ulaştı.

İBB'deki birçok yolsuzluğu deşifre eden Fatih Keleş'in itirafçı olması Ekrem İmamoğlu'nun moralini oldukça bozdu.

YENİ OPERASYON DALGASI GELEBİLİR

İBB'nin 'gölge başkanı' olarak tanımlanan Ertan Yıldız'ın ardından Fatih Keleş'in de itirafçı olmasıyla birlikte yeni bir operasyon dalgasının başlayabileceği konuşuluyor.

YILLARDIR YAKIN EKİBİNDEYDİ

Aslen Trabzonlu olan Fatih Keleş, Beylikdüzü CHP ilçe yönetiminde görev almış ve Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ekibinde yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de yakın ekipte yer alan Fatih Keleş'in daha önce itirafçı olan isimlerin ifadelerin adı geçiyordu.

Verilen ifadelere göre; Ertan Yıldız ile Fatih Keleş'e milyonlarca lira rüşvet aktarıldı.

Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve son olarak Fatih Keleş'in itirafları, kurulan yolsuzluk düzenini büyük ölçüde ortaya serdi.

"FATİH KELEŞ VE ERTAN YILDIZ'A ELDEN PARA GÖTÜRDÜM"

Soruşturma kapsamında itirafçı olanlardan Ahmet Sari, verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Hatırladığım kadarıyla 2022'nin sonlarına doğru bir sekreter tarafından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile görüşmek üzere Bakırköy'de bulunan İBB Ek Hizmet Binası'nın beşinci katına davet edildim. Keleş ile Yıldız bana 'para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi' söylediler. Bana, 'Burada bir sistem işliyor, bu paraların bu sistem için gerekli.' olduğunu söylediler. Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak dahi gelinen durum itibari ile ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarını tahsil edemememiz nedeniyle, dönem içerisinde Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para götürmek zorunda kaldım."

Şüpheli Fatih Keleş'in de 5 Aralık 2022 - 7 Mayıs 2024 arasında 17 tarihte toplam 169 milyon 500 bin lirayı kendisinden aldığını öne süren Ahmet Sari, söz konusu işlemlere ilişkin dekontları da soruşturma dosyasına vereceğini de söylemişti.