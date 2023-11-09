İşçi Zeki Keskin ( 30) Van Erciş ‘de, elektrik direği çalışması sırasında akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay Erciş A tipi kapalı cezaevinde meydana geldi.
Erciş’te cezaevide bulunan elektirik direklerinde çalışma yapan Van’ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Zeki Keskin (30) yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektirik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptiklari ilk müdahalede Keskin’in öldüğünü belirledi. Olayda 4 işçi de yaralandı.