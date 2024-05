İzmir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan eline ne geçirdiyse aşağıya attı.

İnşaat malzemesi, cam kavanoz gibi birçok eşyayı aşağıya atan ve mahalleliyi canından bezdiren şahıs gözaltına alınırken, canını zor kurtaran komşular duruma isyan etti.

Şahıs hakkında ise aynı suçtan 6 kez işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, Karabağlar ilçesi Ulu Önder Caddesi'ndeki İlkay Apartmanı'nda meydana geldi.

6. kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tolga E. (50), eline aldığı cisimleri küfrederek evinin balkonundan aşağı fırlatmaya başladı.

Evde bulunan inşaat malzemesi, cam kavanoz gibi çok sayıda eşyayı balkondan aşağıya atan Tolga E., ortalığı birbirine kattı. Tolga E.'nin attığı cisimler çevredeki araçlarda hasar oluştururken, mahalleli canını zor kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek şahsı gözaltına aldı.

Komşular ise duruma isyan etti. Defalarca aynı şeyin yaşandığını ifade eden komşular, Tolga E.'den şikayetçi oldu.

Tolga E.'nin küfrederek çevreye eşya fırlattığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden mahalle sakinleri, şahıs hakkında artık önlem alınmasını istedi.



"1 senedir bu kişiyle uğraşıyoruz"

Tolga E.'nin oturduğu apartmanın altında emlakçılık yapan Dilek Çelimli, "Biz 1 senedir bu kişiyle uğraşıyoruz. Defalarca karakola, adliyeye suç duyurusunda bulunduk. Olay onun oturduğu evin alt katını kiraya vermemizle başladı. Kiraya verince 'ben buraların ağasıyım, aldığınız kaporayı bana getireceksiniz' dedi. Ben de 'hangi sıfatla sana aldığım komisyonu vereceğim' dedim. Biz bu adamı buradan kovaladık. 'Haraç mı istiyorsun' dedik. O da bize 'evet haraç istiyorum' dedi. Bizi ölümle tehdit etmeye başladı. Benim psikolojim bozuldu" diye konuştu.



"Can güvenim yok, sopayla oturuyorum"

Can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade eden Çelimli, "Ben defalarca savcılığa gittim, orada ağladım. ‘Lütfen durum çok ciddi’ dedim. Benim can güvenliğim yok. Sopayla oturuyorum. Lütfen bana bir yol göstersinler" dedi.

Çelimli ayrıca, Tolga E.'nin daha önce babasını darp ettiği gerekçesiyle hapis yattığını iddia etti.



"Gerekli ceza verilsin"

Diğer mahalle sakini Tarık Cumalioğlu da, Tolga E.'nin arabaların üzerine kavanoz fırlattığını ve birkaç gündür eve polis ekiplerinin gelip gittiğini aktardı. Sözlerini sürdüren Cumalioğlu, "Gözaltına alınıyor, sonra tekrar serbest bırakılıyor. Alttaki komşuyu rahatsız ediyor, insanlara küfrediyor. Sopayla alt komşusunun balkonuna vuruyor. Eline ne geçiyorsa atıyor, bağırıyor. Bu adamı gelsinler, götürsünler. Gerekli bir ceza verilsin" şeklinde konuştu.

Betül Akbulut ise şunları söyledi:

"Biz artık bıktık; şişeler atıyor, küfrediyor, insanlara saldırıyor. Eline ne geçerse atıyor. Bugün şişeler attı ve iki tane araba hasar gördü. Herkes ondan artık bıktı. Perşembe gecesi 10'da polisler aldı götürdü. Dün de öğleden sonra bıraktılar ve tekrar eve geldi. Bugün sabahtan yine fırlatmaya başladı."



Dün de gözaltına alınıp adli kontrol kararı verilmiş

Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürerken, dün ise aynı olaydan dolayı şahsın gözaltına alındığı, adliyeye sevk edildiği ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs hakkında aynı olaydan tam 6 kez işlem yapıldığı ama sonuçsuz kaldığı da belirtildi.