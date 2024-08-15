Çorum Merkez’e bağlı Elköy köyünde pandemi sonrasında ilk köy günü buluşması 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Mutlu Taşdemir'in organizasyonuyla yapıldı.

Yılda bir defa olsun birlik ve beraberlik sağlamak adına yapılan bu tür sosyal etkinlikleri önemsediğini belirten Muhtar Mutlu Taşdemir, “Çerkes köyü olan köyümüzde belli bir yaş grubunun altında kalan insanlarımız ve yeni nesil çocuklarımız ve gençlerimiz geleneklerimizi bilmiyor. Bir birlerini tanımıyor bu vesile ile bir birleri ile tanışmalarını sağlamak, köy günlerimiz ve düğünlerimize yansıtmak amacıyla kış aylarında bir merkezde toplayıp gerekli bilgi ve eğitimle Çerkes oyunu, mızıka ve akardion gibi müzik aletlerimizi öğretmek istiyoruz. Amacımız unutulmaya yüz tutan köy hayatını ve köy kültürünü canlandırmak, geçmişte birbirini tanıyan çeşitli il ve ilçelere iş ve çeşitli sebeplerle taşınmış insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlamak ve bu şekilde bu olguları genç kuşaklara aşılamaktır” dedi.

Uzun yıllar maddi, manevi katkıda bulunan köyün büyüklerinden eski emlakçı ve inşaat müteahhitlerinden Ahmet Atak’a katkılarından dolayı teşekkür eden Mutlu Taşdemir, teşekkür plaketi verdi.

Ahmet Atak da konuşmasında köyün tarihçesinden bahsederek, yeni neslin köyle ilgili bilmesi gerekenlerin altını çizerek anlattı ve 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünü ile köye Çerkeslerin 1881-82 yıllarında yerleştiğini belirterek, köyün havasının ve yerleşim yerinin en iyi konumda olduğunu, gençlerin bu topraklara sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Ömer Poyraz ve Dursun Uzunca, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, Başak Gözde Taşkıran ile köy halkı katıldı. (Haber Merkezi)