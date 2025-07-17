Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilikte yeni sisteme geçileceğinin sinyalini verdi. Bakan Şimşek, AK Parti’nin hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"FARKLI PRİM GÜNLERİ OLANLAR AYNI MAAŞI ALMAMALI'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Şimşek, emekli maaşlarına ilişkin şunları söylemiş:

-“Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı”

NE KADAR PRİM O KADAR MAAŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söyledi. Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlandığını ve "ödenen prim kadar maaş" ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte, uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almasının hedeflendiği belirtiliyor.