Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, tüm işçi ve emekçileri Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen, “Orta Vadeli Program (OVP): Vaatler, Niyetler, Ekonomik Gerçekler” başlıklı panele çağırdı.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler’in moderatörlüğünde Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panel, 7 Aralık Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu’nda saat 13.00’da başlayacak.