Maddi imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veren görme engelli vatandaş ile eşi Ramazan ayının başladığı şu günlerde hayırseverlerden yardım talep ettiler.

Kale Mahallesi Eti 9. Sokak 5/4 Ata Apartmanında ikamet eden ve yüzde 90 görme engelli Gazi Koç ile eşi Bahar Koç, kışın şu soğuk günlerinde yakacak ve yiyecek sıkıntısı yaşıyorlar.

Yüzde 90 görme engelli olduğunu ve engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını ifade eden Gazi Koç, “Aldığım maaş ile kira, elektrik su gibi masrafları ancak karşılıyorum. Evde yakacak bir şey olmadığı için ısınamıyoruz. Üşüyoruz. Dolabımız boş. Hayırseverlerden yakacak ve yiyecek yardımı bekliyoruz” dediler.