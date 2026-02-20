İlkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre, havaya düştü.
İnanışa göre cemre önce havayı, ardından suyu ve toprağı ısıtarak doğanın uyanışını simgeliyor.
Yüzyıllardır süren bu gelenek, soğuk kış günlerinin ardından bahara dair umutları tazeliyor.
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.
Bu arada ikinci cemre 26 Şubat’ta suya, üçüncü cemre 5 Mart’ta toprağa düşecek.
Cemre yüreğimizi ısıtsın, umudumuzu güçlü kılsın, huzura ve berekete vesile olsun.
Muhabir: Çorum Hakimiyet