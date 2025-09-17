İki sezon Çorum FK forması giyen kaleci Okay Yokuşlu sezona 3. lig hedefi ile hazırlanan Torbalıspor ile anlaştı.

1992 Konak doğumlu Erdi Yokuşlu Çanakkale Dardenelspor alt yapısında başladığı futbol hayatında aynı kulüpt üç yıl forma giydikten sonra Boluspor ardından üç yıl Amedspor’da oynayan Erdi Yokuşlu bir sezon Sarıyer’de forma giydikten sonra 2021-22 sezonu devre arasında Çorum FK’ya transfer oldu.

Kırmızı Siyahlı takımda 22-23 sezonu sonunda karşılıklı anlaşarak ayrılan Erdi Yokuşlu önceki sezon Erzincanspor son olarakta geçtiğimiz sezon Çayelispor formasını giydi.

Tecrübeli file bekcisi yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Torbalıspor ile anlaştı ve amatöre döndü.