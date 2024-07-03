İki sezon Çorum FK forması giyen Eren Tokat yeni sezon için Altınordu ile anlaştı.

Hacettepe kulübünde ilk profesyonel imzayı atan Ankaraspor, Niğde Anadolu FK, Darıca Gençlerbirliği ve Tarsus İdman Yurdunda forma giydikten sonra 2019-20 vebir sezon aranın ardından 2020-21 sezonlarında Çorum FK forması giyen Eren Tokat daha sonunda Adıyamansor, Afyonspor ve son olarakta geçen sezon İskenderunspor takımlarında oynadı.

Teknik Direktörlüğe Olcay Şahan’ı getiren Altınordu kulübü Eren Tokat ve sağ bek oynayan Alper Tursun’u renklerine bağladı.