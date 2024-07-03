Amatör futbolda U 12 liginde kupalar bugün sahiplerini buluyor. Grup ve eleme maçları sonunda Vefaspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları bugün şampiyonluk için karşılaşacak.

Gruplarından birinci olarak çıkan iki takım eleme maçlarınıda rakiplerini üstünlük kurarak finale yükseldi. İtfaiye sahasında bugün saat 16.00’da yarı finalde kaybeden iki takım Mimar Sinanspor ile Çorum İdman Yurdu takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 17.30’da Vefaspor ile Çorum FK takımları şampiyonluk için karşılaşacak. Maçın berabere bitmesi halinde ise şampiyonu penaltı atışları belirleyecek.

Kupa maçı İsmail Sırma’nın

U 12 liginde kupa maçlarını İsmail Sırma yönetecek. İl Hakem Kurulu Mimar Sinanspor-Çorum İdman Yurdu üçüncülük dördüncülük ile Vefaspor-Çorum FK final maçını İsmail Sırma’nın yöneteceğini açıkladı.,