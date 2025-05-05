TRT Spor’da yayınlanan Deplasman Lezzetleri’nin durağı Çorum oldu. Program sunucusu Esat Özürk Çorum ziyaretinde ilk olarak Alacahöyük ve Hattuşa’nın tarihi yerlerinin tanıtımını yaptı.

Ardından Çorum Leblebisini tanıtan Esat Öztürk Çorum’un meydanlarındaki bölümün figürler tarihi ayakkabıcılar arasdasından görüntüleri paylaştı.

Veli Paşa Konğı Kent Park’ı gezen Esat Öztürk daha sonra Çorum FK tesislerine giderek burayı gezdi ve daha sonrada programın formatında ana üren olan bölgesel yemek için İskilip Dolması yapımı için Erkan Kaş ile birlikte Çevre Yolundaki İskilip Dolmacısına gitti.

Burda ilk olarak kazan kapağı açılmadığı için takım arkadaşı Kerem Kalafat’ın verdiği paranın ardından kazanı açtı ve sunuma geçti. Esat Öztürk, Erkan Kaş, Suat Kaya ve Kerem Kalafat’ın katıldığı tanıtımda İskilip Dolması ve diğer yiyeceklerin tanıtımı yapıldı. Oldukça neşeli bir ortamda geçen yemek tanıtımı sırasında futbolcular geçmiş anıları ile programa renk kattılar.

Erkan Kaş, Suat Kaya ve Kerem Kalafat programın son bölümünde büyük kulüplerdeki anılarını anlatırken Çorum FK ile ilgili olarakda düşüncelerini dile getirdiler.

Üç futbolcuda Çorum FK’da çok iyi bir ortamda çalıştıklarını üç yıldır burda forma giydiklerini ve güzel başarılara imza attıklarını belirterek burda olmaktan çok mutlu olduklarını söylediler. Üç öğün yemeğinde ise sabah simit ve pide, öğlen mantı ve tandır kebabı akşam ise İskilip dolması önerdiler.