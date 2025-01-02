Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan'ın amcası Hasan Taşkan hayatını kaybetti.

Turgay Taşkan’ın babası, MHP eski İl Başkanı İsmail Taşkan’ın ağabeyi, Erol Taşkan ve Erhan Taşkan’ın amcası, Mesut Doğan’ın kayınpederi, Fırıncı Ömer Doğan’ın dayısı Hasan Taşkan, bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi 02 Ocak Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Hıdırlık Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’na defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.