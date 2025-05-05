Çorum’lu yazar-oyuncu Ertan Gökcek’in ilk kitabı çıktı. Yazar-oyuncu hemşehrimiz Ertan Gökcek’in ‘Gece Gelen Şiirler’ isimli ilk kitabı yayınlandı.

Gökcek kitabını dünyanın farklı coğrafyalarında gelecekleri çalınan savaşa mağduru çocuklara adadı. Gazetemizi ziyaret eden Ertan Gökcek, kitabı hakkında bilgiler verdi.

Bu kitapta kimi zaman sahil kıyısında özlemle bekleyen bir âşığın, kimi zaman savaşın gölgesinde kalan bir çocuğun çığlığına tanıklık ediliyor.

Bazen bir eşeğin sırtında yol alan yaşlı bir adamla köy yolları aşılıyor, bazen de yorgun bir kadının gözlerindeki uzak coğrafyalar okunuyor.