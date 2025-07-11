Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın rakiplerinden Erzurumspor’dan üç transfer birden. Mavi beyazlılar Turgutluspor’dan orta sahadan Mert önal Belçika liginden Eupen’da forma giyen kanat oyuncusu Bradon Baiye Boluspor’dan forvet Hüsamettin Yener ile anlaştı.

Erzurumspor’un transfer ettiği isimlerden ilki olan Mert Önal, geçtiğimiz sezon Turgutluspor forması altında sergilediği performansla dikkat çekmişti. Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenen genç oyuncu, üç yıllık sözleşmeyle Erzurumspor’un uzun vadeli planlarında yer alacak. Teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla bilinen Önal’ın, takımın merkezdeki dinamizmine önemli katkı sunması bekleniyor. İkinci isim ise Brandon Baiye. Belçika Pro League ekiplerinden Eupen’de forma giyen Baiye, 2 yıllık sözleşmeyle Erzurum ekibine katıldı. Orta sahada hem savunma hem hücum yönüyle etkili olan 23 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve oyun görüşüyle tanınıyor. Kulüp yetkilileri, uluslararası tecrübesi olan Baiye’nin takımın tempo oyununa katkı sağlayacağına inanıyor. Üçüncü transfer ise geçtiğimiz sezon Boluspor’da forma giyen Hüsemettin Yener oldu. 1 yıllık anlaşmaya imza atan deneyimli santrfor, Erzurumspor’un hücum hattındaki alternatiflerinden biri olacak. Gol yollarındaki etkinliğiyle tanınan Yener’in, tecrübesiyle genç oyunculara da katkı sağlaması bekleniyor.