Türkiye Özel Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Bose Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası Konya’da başladı. Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı ve Atlı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Fatih Atlı şampiyona organizasyon kurulunda görev yapıyor.

10-12 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılacak Sobe Spor Oyunlarında otizm atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında Türkiye Şampiyonaları yapılaca. İllerde yapılan yarışmalarda barajları aşan sporcuların mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak finaller ile sona erecek.

Fatih Atlı kendisine bu organizasyonda görev veren Federasyon Başkanı Birol Aydın ve As Başkan Efkan Korkmaz’a teşekkür etti.